Sadettin Saran, Engelsiz Kulaçlar etkinliğinde özel gereksinimli gençlerle kulaç attı
Sadettin Saran, Engelsiz Kulaçlar etkinliğinde özel gereksinimli gençlerle kulaç attı
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Gençleri spora yönlendirmek ve sporu sevdirmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Saran Group; “Engelsiz Kulaçlar” kurumsal sosyal sorumluluk projesinin 7.’sini 3 Haziran Cumartesi günü Fethiye’de gerçekleştirdi. Engelsiz Kulaçlar Faik Torunoğulları Yüzme Yarışı’nda 36 özel gereksinimli genç sporcu Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Ölüdeniz’de kulaç attı. Renkli anlara...