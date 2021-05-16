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Şampiyonluk kutlamasında tekme tokat kavga

Bursa'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar arasında tekme tokat kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

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