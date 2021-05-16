Anasayfa Video Galeriler Gündem Şampiyonluk kutlamasında tekme tokat kavga Şampiyonluk kutlamasında tekme tokat kavga 16 Mayıs 2021 Pazar Saat: 12:51 Bursa'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar arasında tekme tokat kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a0eb123b5ca261051736f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adalar'da kira fiyatları yüzde 70 arttı, boş ev kalmadı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev ''128 milyar dolar nerede'' pankartı Pişmanlığını itiraf eden Mehmet Ali Erbil pişman oldu Beyaz TV canlı yayınında skandal ifadeler Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olay gönderme Beşiktaşlı taraftarın kutlamalarında bekçi havaya ateş açtı İsrail medya binasını bombaladı Aşı tedarikinde takvim belli oldu Diyarbakır'da kadın cinayeti