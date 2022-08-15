Anasayfa Video Galeriler Gündem Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 18:15 Brezilya’nın güneyinde bulunan Cascavel bölgesinde güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye dehşeti kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fa630785fc035c7c3efd73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü! Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada 2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti