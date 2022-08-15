  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı

Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı

Brezilya’nın güneyinde bulunan Cascavel bölgesinde güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye dehşeti kaydetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü!
Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi
İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü
İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada
2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı
İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti
İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu
IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti