Anasayfa Video Galeriler Gündem Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı 23 Nisan 2024 Salı Saat: 08:05 Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662741a1af62a1061d079d57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Amedspor maçında İstiklal Marşı alkışlandı Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi Lunaparkta feci kaza Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol''