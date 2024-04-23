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Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı.

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