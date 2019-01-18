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  3. 18 Ocak 2019 08:40

Şarkıcı Hatice'den ''Beyonce'' dansı

Geçtiğimiz yaz boyunca bikinili pozlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, bu defa Beyonce'ye özendi.

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