Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker’in eşi gizli çekim diyerek paylaştı Sedat Peker’in eşi gizli çekim diyerek paylaştı 30 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 09:50 Suç örgütü lideri Sedat Peker’in eşi Özge Peker, Instagram hesabından Sedat Peker ile kızının videosunu paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e4d4af59092333d738e6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR RTÜK'ten Netflix'in çizgi dizisine inceleme Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi Zeytin Ağacı dizisine damga vurdu Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı Feribotun iskeleye çarptığı an kamerada Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza yağdı Bir garip düğün hırsızı kamerada ''AK Partiliyim'' diyen esnaftan AK Parti'ye yaylım ateşi Ersoy Dede’ye ekran yasağı mı konuldu ? Türkiye'de bir ilk: 5G dönemi başladı!