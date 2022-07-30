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Sedat Peker’in eşi gizli çekim diyerek paylaştı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in eşi Özge Peker, Instagram hesabından Sedat Peker ile kızının videosunu paylaştı.

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