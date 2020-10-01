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BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
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  3. 01 Ekim 2020 18:55

Şehirlerarası otobüs şoförünün bir elinde telefon, bir elinde çekirdek

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