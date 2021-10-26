Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti 26 Ekim 2021 Salı Saat: 17:31 Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri cep telefonu kameralarına yansırken büyük tepkilere yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6178113b19efcd6dbb64b603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var? Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran... Tanju Özcan’dan ''büyükelçi'' açıklaması: Erdoğan'ın Arkasında durmaya hazırım Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt Üniversite laboratuvarında feci patlama Yerli aşı Turkovac aşısı için son gönüllüler bekleniyor İstanbul'da scooter faciası! Otobüsün altında sürüklendi Selde kaybolan 15 kişi Gürcistan sınırında aranıyor Kim bu ''Erdoğan'a tuzak kuran başdanışmanlar'' ?