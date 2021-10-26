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  4. Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti

Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri cep telefonu kameralarına yansırken büyük tepkilere yol açtı.

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