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  3. 18 Nisan 2019 08:39

Şevket Çoruh'tan ikinci ''tutamıyorum'' videosu

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, yerel seçimlerin ardından sosyal medya hesabından kahkaha attığı anların videosunu yayınlamıştı. Çoruh, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim almasının ardından ikinci bir video daha yayınladı.

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