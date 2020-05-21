  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Mayıs 2020 08:25

Sisteme sızdılar! İzmir'de camilerden ''Çav Bella'' çalındı

İzmir'de merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin sistemine sızıldı. Minarelerinden İtalyan marşı "Çav Bella" çalındı.

Video Galeri
İmamoğlu'ndan İstanbul'a müjde: Bir cazibe merkezi olacak
İmamoğlu'ndan İstanbul'a müjde: Bir cazibe merkezi olacak
Video Galeri
Doğu Perinçek canlı yayında Öcalan ile fotoğrafları gösterilince çıldırdı!
Doğu Perinçek canlı yayında Öcalan ile fotoğrafları gösterilince çıldırdı!
Video Galeri
Bu görüntü olay oldu! Bu nasıl bir baba ?
Bu görüntü olay oldu! Bu nasıl bir baba ?
Video Galeri
MFÖ'den ''Maske Tak'' şarkısı
MFÖ'den ''Maske Tak'' şarkısı
Video Galeri
Sağlık Bakanlığı ambulans uçağından bir gecede 2 operasyon
Sağlık Bakanlığı ambulans uçağından bir gecede 2 operasyon
Video Galeri
Türkiye'de taşınabilir solunum cihazı üretti
Türkiye'de taşınabilir solunum cihazı üretti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM