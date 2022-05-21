Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, polise çarpıp kaçtılar 21 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 11:05 Tayland'ta yaşanan akıl almaz olayda kimseye aldırış etmeden sokak ortasında cinsel ilişkiye giren bir çift kendilerine yaklaşan polisi görünce, araçlarıyla polise çarpıp olay yerinden kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62889d5bd3e8f525fc037a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şaka gibi olay! Minibüste top mermisi alarmı! Mahmut Tuncer kuralını bozmadı, canlı yayında parasını aldı Düğün magandaları polise saldırdı: 3 yaralı, 10 gözaltı var Hande Sarıoğlu elinde lolipopla Gülşen'e meydan okudu İstanbul'da 7,5'lik deprem tatbikatı... Dikkat çeken görüntüler İstanbul'da esrarengiz cinayet İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için Akşener'den dikkat çeken açıklama AK Partili vatandaştan, Binali Yıldırım'a soğuk duş Selçuk Tepeli canlı yayında çileden çıktı: Kalem fırlatıp bardak kırdı