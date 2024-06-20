Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz'' Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz'' 20 Haziran 2024 Perşembe Saat: 15:41 Güncelleme: 20 Haziran 2024 Perşembe 15:41 Mardin'in Artuklu ilçesinde sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, görenleri şoke etti. ''Beni siz delirttiniz'' diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6674237c696868ac670550f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu Çanakkale'de bir yangın daha Bir ilimizde susuzluk alarmı: ''Son yılların en düşük seviyesine indi'' Türkiye'nin Maldivleri bayramda doldu taştı Seyahat tutkunlarına yeni rota: Yeni turistik tren hattında seferler başlıyor ''Tinder Avcısı'' Müge Anlı'da ortaya çıktı: Hayatının aşkını ararken 1 milyon TL kaptırdı Marmaray’da el ele tutuştun kavgası kamerada Bir gölümüz daha yok oluyor: Geriye kalanlar şoke etti Görüntüler İstanbul'dan: Aldatılan kadın çılgına döndü