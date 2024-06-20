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  4. Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz''

Sokakta üstsüz dolaşan kadın şoke etti: ''Beni siz delirttiniz''

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Mardin'in Artuklu ilçesinde sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, görenleri şoke etti. ''Beni siz delirttiniz'' diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.

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