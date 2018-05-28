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  3. 28 Mayıs 2018 12:50

SONAR Başkanı: Bol kepçeden attık

Fatih Altaylı'nın programına katılan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın seçim tahmini sosyal medyada tartışma yarattı.

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