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  3. 11 Temmuz 2020 12:20

Sosyal medya Erdoğan'ın bu Ayasofya açıklamalarını konuşuyor

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

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