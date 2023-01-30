Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e taciz şoku Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e taciz şoku 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 19:50 Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz, ailesiyle birlikte gittiği umrede yaşadığı tacizi anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d7f54c23bb9400a66a89b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı EYT'li esnaftan ilginç kampanya! Ne var ne yok 5 TL'den sattı İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı 6 yaşındaki çocuğun istismar davasında zanlı için adliyeye akın ettiler Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var