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  3. 14 Ocak 2020 00:40

Sosyal medyanın konuştuğu genç Hasan'dan iyi haber !

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Genç Hasan için harekete geçildi.

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