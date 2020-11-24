  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Kasım 2020 20:45

Sosyal medyayı sallayan video! Gelini böyle tekmeledi

Video Galeri
Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu! Palu ailesi yeniden hakim karşısında
Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu! Palu ailesi yeniden hakim karşısında
Video Galeri
7 yıldır dağda yaşayan vatandaş koronavirüsten 1 ay sonra haberdar oldu
7 yıldır dağda yaşayan vatandaş koronavirüsten 1 ay sonra haberdar oldu
Video Galeri
Bülent Arınç görevinden istifa etti!
Bülent Arınç görevinden istifa etti!
Video Galeri
İçişleri Bakanı Soylu: Kadına vuracağına kendine vur
İçişleri Bakanı Soylu: Kadına vuracağına kendine vur
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: ''Çocuklarımızı denek olarak kullandılar''
Kılıçdaroğlu: ''Çocuklarımızı denek olarak kullandılar''
Video Galeri
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM