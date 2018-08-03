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  3. 03 Ağustos 2018 19:09

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı

YAŞ toplantısı öncesi çarpışmaları sosyal medyada gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine Bakanı Berat Albayrak Külliye'deki toplantıda bu kez gülerek yeniden birbirlerine omuz attı.

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