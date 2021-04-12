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  4. Suriyeli'den Türk Bayrağı'na çirkin saldırı!

Suriyeli'den Türk Bayrağı'na çirkin saldırı!

Bursa'da Suriye uyruklu bir kişi, iş yerinin camından aldığı Türk Bayrağı'nı yere serip üzerine bastı. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen şahıs, gözaltına alındı.

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