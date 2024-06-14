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Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı

Dün Nefise ile finale kalan Ogeday'ın zaferiyle sona eren Survivor All Star 2024'ün final gecesine yarışmacıların finale trafikte çakarlı, sirenli araçlarla gitmesi büyük tepki çekti.

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