Anasayfa Video Galeriler Gündem Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 07:31 Dün Nefise ile finale kalan Ogeday'ın zaferiyle sona eren Survivor All Star 2024'ün final gecesine yarışmacıların finale trafikte çakarlı, sirenli araçlarla gitmesi büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666bc79ef0b8c22c7f096003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar Karavan vurguncusu dolandırıcılık çetesine suçüstü İsrail mancınıkla ateş topu fırlattı Mardin’de petrol kuyusunun dibinde dev yangın Sokak köpeğine kürekle saldırdı; o anlar kamerada Bayram tatili başlamadan trafik çilesi başladı Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk Usta oyuncu Murat Soydan'a veda Bir maganda daha: Yol isteyen ambulans şoförünü dövdü