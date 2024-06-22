Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksilerde yeni dönem: ''Panik butonu'' geliyor Taksilerde yeni dönem: ''Panik butonu'' geliyor 22 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 13:56 İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik saldırılarda yaşanan artış sebebiyle taksilerde ''panik butonu'' projesi, devreye giriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6676adf39d11c135f0067573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor: Tanesi 35 TL Düğün magandaları trafiği felç etti Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık doğa harikası turist akınına uğruyor İstanbul’da ''Anucur'' çetesine operasyon anı kamerada Kapadokya'da sıcak hava balonunda korku dolu anlar; kayalıklara indi Rize'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara: Renk değiştirdi Ölüm gökyüzünden geldi: 30 ölü var Türk bilim insanları geliştirdi: İşte Türkiye'nin yeni Deprem Bilgi Sistemi