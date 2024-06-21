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  4. Tatil cennetinde denizden parçalanmış ceset çıktı

Tatil cennetinde denizden parçalanmış ceset çıktı

Antalya'da yüzmek için denize giren bir kişi, kayalıklarda insan bedeni gördü. Ekiplerin kıyaya çıkardığı kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan insan bedeninin yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendiriliyor.

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