Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil cennetinde denizden parçalanmış ceset çıktı Tatil cennetinde denizden parçalanmış ceset çıktı 21 Haziran 2024 Cuma Saat: 15:56 Antalya'da yüzmek için denize giren bir kişi, kayalıklarda insan bedeni gördü. Ekiplerin kıyaya çıkardığı kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan insan bedeninin yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendiriliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66757888775bfa92ad011433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da silahlı çatışma: Emekli polis hayatını kaybetti Manisa'da orman yangını Bir kuduz vakası daha: Bölge karantinaya alındı Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler gündem oldu: ''Bedava olur mu?'' Her bayram aynı: İstanbul yine kanatsız kaldı Hainler Kandil'de vuruldu: 4 terörist öldürüldü Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul'da kuyumcuda külçe altın hırsızlığı kamerada