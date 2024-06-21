Tatil cennetinde denizden parçalanmış ceset çıktı

Antalya'da yüzmek için denize giren bir kişi, kayalıklarda insan bedeni gördü. Ekiplerin kıyaya çıkardığı kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan insan bedeninin yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendiriliyor.

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