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Tekstil fabrikasında korkutan yangın

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Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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