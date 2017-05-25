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  3. 25 Mayıs 2017 00:15

Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı

Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı bir grup terörist birçok aracı yakarak kaçtı.

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Şanlıurfada iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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