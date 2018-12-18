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  3. 18 Aralık 2018 18:25

Tesla'ya benzin koymak isteyen sürücü alay konusu oldu

Tesla marka elektrikli aracına benzin doldurmak isteyen kadın sürücünün görüntüleri alay konusu oldu.

Bilgin Pro
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