Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi
18 Haziran 2019 00:05
Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi
Trabzon’da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası havalimanı pisti de göle döndü. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Trabzon’da bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Yağan yağmur nedeniyle şehir içindeki yollar göle...