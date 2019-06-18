  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Haziran 2019 00:05

Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi

Trabzon’da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası havalimanı pisti de göle döndü. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Trabzon’da bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Yağan yağmur nedeniyle şehir içindeki yollar göle...

Video Galeri
Ağrı’da sel faciası: 4 ölü
Ağrı’da sel faciası: 4 ölü
Video Galeri
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Bahçeli antika aracıyla Ankara turu attı
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Antik kentin sakinleri evlerine geri dönüyor
Antik kentin sakinleri evlerine geri dönüyor
Video Galeri
Alaşehir’de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi
Alaşehir’de dere taştı sel suları 2 traktörü sürükledi
Video Galeri
Türkiye'nin yerli savaş uçağı ortaya çıktı
Türkiye'nin yerli savaş uçağı ortaya çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM