Anasayfa Video Galeriler Gündem TRT'den İzmir Marşı'na sansür TRT'den İzmir Marşı'na sansür 25 Temmuz 2021 Pazar Saat: 21:30 Tokyo Olimpiyatları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında 3-0'lık zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyeti İzmir Marşı ile kutlanırken, TRT Spor'un bu anlarda apar topar yayını kesmesi tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fdadbd02975b7c193b7e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üsküdar'da yangın paniği The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek! Canlı yayında büyük kavga! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da ''Pakistanlı'' dehşeti: Afganları kaçırıp katlettiler! Antalya'da hortum dehşeti! Çok sayıda yaralı var Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi!