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TRT'den İzmir Marşı'na sansür

Tokyo Olimpiyatları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında 3-0'lık zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyeti İzmir Marşı ile kutlanırken, TRT Spor'un bu anlarda apar topar yayını kesmesi tepki çekti.

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