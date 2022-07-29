Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi Zeytin Ağacı dizisine damga vurdu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi Zeytin Ağacı dizisine damga vurdu 29 Temmuz 2022 Cuma Saat: 22:15 Disney+ platformunda yayınlanan Zeytin ağacı dizisine oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e431c970a3fd5b3458f933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı Feribotun iskeleye çarptığı an kamerada Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza yağdı Bir garip düğün hırsızı kamerada ''AK Partiliyim'' diyen esnaftan AK Parti'ye yaylım ateşi Ersoy Dede’ye ekran yasağı mı konuldu ? Türkiye'de bir ilk: 5G dönemi başladı! Çayır tırtılı istilası büyüyor: Şimdi de mısır tarlaları tehdit altında Bodrum'da nefes kesen kovalamaca: Lüks yat ateş açılarak durduruldu