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  3. 19 Nisan 2017 08:20

Tuncelide düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor

70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı.

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