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Türkiye'nin Maldivleri bayramda doldu taştı

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akının uğradı.

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