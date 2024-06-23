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Türkiye'nin tarihi mühürleri görücüye çıktı

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tarihin tanığı 884 mühür, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergilenmeye başladı.

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