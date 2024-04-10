Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu 10 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 14:45 Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da, bayramın ilk günü sahillerde yoğunluk oluştu. İlçede hava sıcaklığının bayram tatili boyunca 25 ila 29 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66167be9682229cd68045413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram tatili İstanbul'a nefes aldırdı: 3 şehir tek karede Tekstil fabrikasında korkutan yangın 29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var Bakan Koca, bayram namazını protesto edildiği şehirde kıldı Ayasofya bayram sabahında doldu taştı İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi