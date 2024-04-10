  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu

Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da, bayramın ilk günü sahillerde yoğunluk oluştu. İlçede hava sıcaklığının bayram tatili boyunca 25 ila 29 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bayram tatili İstanbul'a nefes aldırdı: 3 şehir tek karede
Bayram tatili İstanbul'a nefes aldırdı: 3 şehir tek karede
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi
29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi
Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var
Bayram zehir oldu: 26 ölü, binlerce yaralı var
Bakan Koca, bayram namazını protesto edildiği şehirde kıldı
Bakan Koca, bayram namazını protesto edildiği şehirde kıldı
Ayasofya bayram sabahında doldu taştı
Ayasofya bayram sabahında doldu taştı
İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var
Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var
Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi
Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi