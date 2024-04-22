Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı 22 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 14:15 Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'nin kuraklık sinyali verdiğini, yağışlardaki düşüşün su kıtlığına yol açabileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662646e530e5f9e831031bf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol'' Bu görüntüler Türkiye'den geldi: Devekuşları firar etti IBAN’a para gönderenler dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz Erdoğan Bağdat'ta böyle karşılandı Emniyet suç örgütlerinin suç aletlerini böyle sergiledi İstanbul'da korkunç cinayet: Arkadaşını öldürüp Rusya'ya kaçtı Sokak ortasında tekme tokat linç girişimi kamertada Yolcu uçağı fena karıştı: Polise yumruklu saldırı kamerada