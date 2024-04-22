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Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'nin kuraklık sinyali verdiğini, yağışlardaki düşüşün su kıtlığına yol açabileceğini söyledi.

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