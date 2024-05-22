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Tuvalette doğurdu, çöpe attı, ifadesi pes dedirtti

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Kastamonu’da tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğmuş bebeğini çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadının mahkemedeki savunması kan dondurdu.

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