Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçakta yolcuya ilk müdahale CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Uçakta yolcuya ilk müdahale CHP'li Kaftancıoğlu'ndan 31 Ocak 2023 Salı Saat: 09:35 Güncelleme: 31 Ocak 2023 Salı 09:35 Türk Hava Yolları'nın Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d8b6ace688263d4e0acb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürücüler doluya trafikte yakalandı! Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e taciz şoku Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı EYT'li esnaftan ilginç kampanya! Ne var ne yok 5 TL'den sattı İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı 6 yaşındaki çocuğun istismar davasında zanlı için adliyeye akın ettiler Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı