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  4. Uçakta yolcuya ilk müdahale CHP'li Kaftancıoğlu'ndan

Uçakta yolcuya ilk müdahale CHP'li Kaftancıoğlu'ndan

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Türk Hava Yolları'nın Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.

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