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  3. 23 Ağustos 2019 14:34

''Uçamaz'' denilen yangın söndürme uçağı uçtu !

İzmir'de günlerce devam eden ve yüzlerce hektarlık ormanı yok eden yangın sonrası gündeme gelen Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçakları bugün uçuş yaparak tatbikat yaptı.

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