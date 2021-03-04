Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti 04 Mart 2021 Perşembe Saat: 14:10 FETÖ'cülerin İyi Parti kadrolarına ders verdiğini söyleyen Ümit Özdağ, Akşener'e seslenerek "CHP'den gelen çantalara onurunuzu sattınız." dedi ve İYİ Parti'den istifa etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6040c029d713d45edb5929c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması Aycan Yanaç Survivor'ın kamera arkasını anlattı Bilim Kurulu'ndan aşı pasaportu açıklaması Erdoğan'dan CHP'ye çok sert sözler İstanbul ''balık istifi'' normalleşti! Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı! Riskli illeri tek tek açıkladı Adana'da flamingoların gökyüzü dansı böyle görüntülendi Farkında olmadan hırsıza yardım etti İstanbul'da geceyarısı ''navigasyon'' sürprizi