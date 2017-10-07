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  3. 07 Ekim 2017 16:21

Ümraniye'de vincin bakımı için gelen teknisyenin kolu koptu

İstanbul Ümraniye'de periyodik bakımı için vince çıkan teknisyen hayatının şokunu yaşadı! Çalışma arkadaşları sinir krizi geçirdi!

Bilgin Pro
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