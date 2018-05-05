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  3. 05 Mayıs 2018 16:40

Ayın batışı böyle görüntülendi

Rus kozmonot Oleg Artemev, ayın batışını yakından görüntülendi.

Bilgin Pro
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