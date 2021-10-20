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Van peş peşe depremlerle sarsıldı

AFAD, Saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde, saat 18.05'de ise 4.1 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini duyurdu.

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