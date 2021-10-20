Anasayfa Video Galeriler Gündem Van peş peşe depremlerle sarsıldı Van peş peşe depremlerle sarsıldı 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 19:15 AFAD, Saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde, saat 18.05'de ise 4.1 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6170409abe66372944625673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı AK Partili seçmenler Ali Babacan'a tepki yağdırdı İnşaatta kabus dolu anlar! Ölümle yaşam arasında asılı kaldı Son ankette İYİ Parti sürprizi Her şeyi itiraf etti: ''Bıçakla kesemeyince testereyle parçaladım'' İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor Seda Sayan'ın canlı yayınına damga vuran kavga Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi gergin anlar Ünlü astrologtan canlı yayında 2022 kehaneti