Anasayfa Video Galeriler Gündem Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 15:36 İstanbul Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'ndaki 130 milyon liralık soygunun ayrıntıları filmleri aratmadı. Soygunda kullanılan aracın gece boyunca 4 farklı sahte plaka takılarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666c39539a6064d732007963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi Burası Türkiye'nin kedi kasabası Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Bir ilçeden daha Yunan adalarına feribot seferi başladı Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Bakan Tekin ''uygunsuz kıyafet'' skandalında medyayı suçladı