Anasayfa Video Galeriler Gündem Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 13:06 Yargıtay, maddi istekleri bitmediği ve cebinden habersiz para aldığı gerekçesiyle eşine boşanma davası açan kocayı haklı bularak, yerel mahkemenin kararını kısmen onadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6632140c625f0da73d0788fb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne Biber gazı, cop ve bariyerlerle korunan Taksim'in son hali Takıntılı aşık kabusu: Aracına bomba düzeneği kurdu Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu Erbakan canlı yayında ipleri attı İstanbul'da polisin etten duvar ördüğü noktada ortalık karıştı ''Bu kadar polisi sınıra dikseydiniz mülteci istilasına uğramazdık'' Bisiklet hırsızının savunması ''pes'' dedirtti 1 Mayıs'ta Özel ve İmamoğlu'ndan çok sert eleştiriler