Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 15:00 Güncelleme: 12 Haziran 2024 Çarşamba 15:00 Mersin'de sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon 384 bin 500 liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66698de814743bfefe0685b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Apartmanda facia: Onlarca ölü var Sigorta şirketleri bu ücreti araç sahiplerine geri ödeyecek İzmir'de orman yangını TEM'de feci kaza: Kamyon karşı şeritteki araca çarptı Minik devi gören inanamıyor: Kurbanlık keçi danalara rakip oldu Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi İstanbul'da kontrolsüz yıkım: Bayram öncesi evsiz kaldılar