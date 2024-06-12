Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun

Mersin'de sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon 384 bin 500 liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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