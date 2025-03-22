ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan tüm vatandaşlara davet
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ABB Mansur Yavaş, "Yarın sandık başındayız. Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, CHP'nin yarın yapılacak ön seçim için vatandaşlara çağrıda bulundu.
Yavaş, "Yarın sandık başındayız. Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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