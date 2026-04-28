  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  ABB'den 8 ilçede erkenci fide desteği: 268 çiftçiye toplamda 624 bin 120 adet erkenci sebze fidesi

Güncelleme:

Başkent’te kırsal kalkınmayı destekleme çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçedeki 268 çiftçiye toplamda 624 bin 120 adet erkenci sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. ANFA Sera Beypazarı’nda yetiştirilen toplam 2 bin 972 kasa domates ve biber fidesi yüzde 50 hibeli olarak çiftçilere ulaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla tarımsal destek programlarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında; ANFA Sera Beypazarı’nda yetiştirilen erkenci domates ve biber fideleri; Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Çubuk, Kalecik, Sincan ve Ayaş ilçelerinde çiftçilere ulaştırıldı. 8 ilçedeki 268 çiftçiye toplamda 624 bin 120 adet erkenci sebze fidesi yüzde 50’si hibeli olarak dağıtıldı.

ANKARALI YERLİ SEBZEYE DOYACAK

Üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, “Normalde Ankara şartlarında Mayıs’ın 15’inden sonra fide dikimi gerçekleşir ama örtü altı yetiştiricilerine 1 ay öncesinden dağıtım yapıyoruz. Böyle olunca ürün 1 ay önceden pazara çıkmış oluyor.  Hem üreticilerimiz kazanıyor hem de pazardan alışverişini yapan tüketicilerimiz kazançlı çıkıyor” dedi.

Yüzde 50 hibeli olarak domates, sivri biber, dolma biber, kıl biber ve kapya biber fidesi alan üreticiler ise şöyle konuştu:

Fahrettin Macit: “5 kasa domates, 1 kasa sivri biber aldım. Çok memnunuz hepsinden, çalışanlara teşekkür ederiz.”

Cihan Balaban: “Çok teşekkür ederiz Mansur Başkan’ımıza, çiftçinin fidesine destek oluyor.”

Özkan Bingöl: “Altı kasa domates aldık. Bizim için çok faydalı bir destek. Özel bir firmadan alsak bunu iki katı para ödeyeceğiz ama Mansur Başkan’ımızdan Allah razı olsun çiftçileri destekliyor. Sadece sebze olarak değil, nohut tohumu var, mazot desteği aldık, tül damlama sulama, sıvı gübre… Biz bunları özel bir firmadan alsak, dediğim gibi iki katı para falan ödemek zorundayız yani Mansur Başkan’ımızdan Allah razı olsun, yolu daima açık olsun.”

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
