Ahmet Akın'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, ''Adaletli ve ayrımcılığın olmadığı yaşanılabilir bir dünya istiyorsak, cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele etmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandırdığı Cumhuriyet devrimleri bu mücadelenin pusulasıdır'' dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasisinin güvencesinin kadınlar olduğunu, kadınların güvencesinin ise Cumhuriyet devrimleri olduğunu kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir" sözlerini anımsatan Akın açıklamasında şunları kaydetti:



“Tarihimiz Anadolu kadınlarının kahramanlıkları ile dolu. Özgürlük ve bağımsızlık mücadelemize inanan kadınlarımız Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’in liderliğinde cephede savaştı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da çağdaş Türkiye’yi inşa ettiler. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı kadınlarımız bugün için kazanımlarından bir adım dahi geri adım atmaksızın siyasal ve toplumsal mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandırdığı Cumhuriyet devrimleri bu mücadelenin pusulası. Kadınlarımız, bugün sadece cinsiyet ayrımcılığına maruz bırakılmıyor. Kadınlarımız şiddet, cinayet ve yoksulluk karşısında savunmasız bırakılıyor. Daha adil ve daha yaşanılabilir bir dünya istiyorsak, kadın erkek eşitliğine karşı engellerle mücadele etmemiz gerektiği en net haliyle ortada. Evde, çalışma hayatında, tarlada, fabrikada yaşamın bütün zorluklarına göğüs geren kadınlarımız artık ağır bedeller ödememeli. Ülkemizde, kadına yönelik şiddet, kadın emeği sömürüsü, kadın yoksulluğu, kadın işsizliği, çocuk gelinler ve okula gönderilmeyen kız çocukları, kadını yok sayan politikalardan derhal vazgeçilmeli.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 31 Mart sonrasında her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracağımızı, Balıkesir’i kimseyi ayırmayan adaletli bir belediyecilikle tanıştıracağımızı uzun süredir anlatıyoruz. Adaletli ve ayrımcılığın olmadığı yaşanılabilir bir dünya istiyorsak, cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele etmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandırdığı Cumhuriyet devrimleri bu mücadelenin pusulasıdır. Balıkesir’de eşsitsizliklerin ortadan kalktığı bir iklimi her birlikte inşa edeceğiz ve Türkiye’ye, dünyaya örnek olacağız.”