Ankara büyükşehir Belediyesi BELMEK ile 113 bin 167 kadına ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ile son beş yılda 113 bin 167 kadına ulaştı. Her yaştan kadının katılarak yeni bilgi ve becerilerle donatıldığı BELMEK’ler 56 merkezde 31 branşta hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentli kadınların üreterek aile ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK’ler kalifiye eleman sıkıntısı çeken iş alanlarında ihtiyacı karşılamak ve kadınların iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla 56 merkezde 31 farklı branşta hizmet vermeye devam ediyor.

31 BRANŞTA DERS VERİLİYOR

Kadın emeğinin ön plana çıktığı BELMEK’lerde; makine nakışı, el nakışı, sim sırma, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, dantel anglez, giyim, mefruşat, patchwork, trikotaj, yorganlama, ahşap boyama, kumaş boyama, ipek pentür, tezhip-hat, minyatür, ebru, çini, seramik, mozaik, rölyef, ahşap rölyef, taş bebek, takı tasarımı, gümüş işlemeciliği, turistik el sanatları, ev ekonomisi, resim, kilim ve el örücülüğü olmak üzere toplam 31 farklı branşta ders veriliyor.

Katılımcılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip oluyor.

BEŞ YILDA 113 BİN 167 KADIN FAYDALANDI

BELMEK’te ücretsiz olarak verilen kurslarla kursiyerler yeni bilgi ve becerilerle donatılırken, 2019 yılında 18 bin 296, 2020 yılında 19 bin 317, 2021 yılında 11 bin 405, 2022 yılında 20 bin 42, 2023 yılında 25 bin 899 ve 2024 yılının ilk 4 ayında 18 bin 208 olmak üzere toplam 113 bin 167 kadın meslek sahibi olarak aile ekonomisini güçlendirme fırsatı yakaladı.

BELMEK MAĞAZALARI GELİR KAPISI OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi her yıl binlerce kişinin faydalandığı BELMEK’ler ile kadınlara ekonomik yönden destek olmayı da sürdürüyor. Kursiyerlerin ve usta öğreticilerin ürünleri Başkent Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi aracılığıyla, Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Zafer Çarşısı’nda hizmete açılan satış ofisleri ile baskentkadingirisimi.com internet adresi üzerinden satışa sunuluyor.

FUARLARDA ESERLER GENİŞ KİTLELERE TANITILIYOR

BELMEK’ler de bir yıllık uygulamalı eğitimin ardından ortaya çıkan el emeği ve göz nuru ürünler yılsonu sergisiyle, Başkentlilerin beğenisine sunuluyor. Ulusal ve uluslararası sergi ile fuarlarda Ankara Büyükşehir Belediyesini temsil ederek eserlerini geniş kitlelere tanıtma şansı yakalayan kursiyerler bu gibi organizasyonlarda ürünlerini satma imkânına da sahip oluyor.

“BELMEK HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYOR”

31 branştan kendine uygun seçtiği kurslara katılan kursiyerlerden bazıları memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

-Ayşe Ural: “Kurslara 3 yıldır katılıyorum. Hem arkadaşlıklarımız gelişiyor, hem kendimizi geliştiriyoruz hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Mutlu oluyoruz, güzel zaman geçiriyoruz.”

-Göksu Toprak Kuruçalı: “Neredeyse 6 yıldır geliyorum. Daha önce başka kurslara da gittim. Bu sene de her zaman istediğim dikiş kursuna geldim. Sene başından beri büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğime inanıyorum.”

-Nuran Özkan: “Burada bütün dertlerimizden, sorunlarımızdan uzak, güzel vakit geçiriyoruz. Hem de yıllardır yapmak istediğim bir şeydi seramik. Güzel vakit geçiriyoruz, mutluyum.

-Gamze Daşdemir: “Büyükşehir Belediyemizin sunduğu imkânlara çok teşekkür ediyoruz. Ebru sanatı benim hayalimdi zaten. Hayallerimizi gerçekleştiriyor. Çok güzel işler çıkarıyoruz.”

-Havva Muharremoğlu: “Hanımlara hem kültürel anlamda hem de sosyal anlamda çok şey kattığını düşünüyorum. Güzel bir imkân. Çok mutluyuz biz buraya gelmekten.”

-Fatma Deneri: “Yeni bir şeyler öğrenmek insanı zinde tutan bir şey. Ben onun için katılıyorum. Merak ettiğimiz evde tek başına yapamayacağımız geleneksel Türk sanatları için bize böyle bir imkân verilmiş. Çok teşekkür ederiz, çok memnunuz.”

-Tuğba Gençer: “Hanımların emeklerinin değerlendirilmesi, içindeki cevherin ortaya çıkması için bulunmaz bir imkân diye düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum.”

-Songül Aloğlu: “BELMEK kursuna 3 senedir geliyorum. Psikolojik sorunlarım vardı ben bu sayede düzeldim, sağlığım yerine geldi. Herkese tavsiye ediyorum.”