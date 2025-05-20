Ankara Büyükşehir Belediyesi yüksek kapasiteli metrobüsleri devreye alıyor

EGO Genel Müdürlüğü, şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak, trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşımaya yeni bir soluk getirmek amacıyla araç filosunu, modern teknolojiyle donatılmış yeni nesil metrobüslerle güçlendirmeye hazırlanıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, şehir içi toplu taşımayı güçlendirmek için yeni nesil metrobüsleri devreye alıyor.

İhale süreci devam eden araçların; Yenikent-Ulus-Karapürçek, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü) güzergâhında hizmet vermesi planlanıyor.

Proje kapsamında, EGO Genel Müdürlüğü filosunu “AKIA ULTRA LF25 Çift Körüklü Yüksek Kapasiteli Metrobüs”lerle artıracak.

25 metre uzunluğundaki modern araçlar, en az 270 yolcu kapasitesi, 29 oturma yeri ve 2 adet tekerlekli sandalye bölmesiyle yoğun saatlerde bile konforlu bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

BAŞKENTLİLERE KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM MÜJDESİ

Yeni metrobüsler; hem çevreci hem de yüksek performanslı bir ulaşım sağlarken; tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi birçok ileri teknolojik özellikle donatılmış durumda.

Ayrıca yeni nesil metrobüsler, çift körüklü yapısı ve geniş iç hacmiyle Ankara’nın toplu taşıma sistemine büyük katkı sağlayacak.

EGO PERSONELİNE ÖZEL EĞİTİM

Araçların etkin ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi amacıyla EGO personeline kapsamlı teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücülerin bakım, arıza yönetimi ve araçların etkin kullanımı konusunda uzmanlaşması amaçlanıyor.

ÜÇ GÜZERGÂH BELİRLENDİ

Yeni metrobüslerin hizmet vermesi planlanan üç güzergâh için fizibilite çalışmaları devam ediyor. Planlanan üç güzergâh şöyle;

-Yenikent-Ulus-Karapürçek

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

Ayrıca 1 adet metrobüs test amaçlı olarak sürüş ve güzergâh deneyimi kazanmak üzere Ankara’nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.