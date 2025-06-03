2025-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ÖSYM 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta tercihleri alınan 2025-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile görüntülenebilecek.
ÖSYM, güvenlik gerekçesiyle sonuçların telefonla ya da e-posta yoluyla bildirilmeyeceğini açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol