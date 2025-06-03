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2025-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta tercihleri alınan 2025-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile görüntülenebilecek.

ÖSYM, güvenlik gerekçesiyle sonuçların telefonla ya da e-posta yoluyla bildirilmeyeceğini açıkladı.

 

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