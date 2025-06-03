  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uyuşturucu tacirlerinin şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemi ''pes'' dedirtti

Kömüre emdirmişler: 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda kömüre emdirildiği tespit edilen 1 ton 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapma vizyonuyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlaşmış personel ve gelişmiş risk analiz sistemleriyle yürütülen hedefleme çalışmaları neticesinde yapılan bu operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir" denildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü başarılı çalışmaların, haziran ayında tarihi bir seviyeye ulaştığı belirtilerek, "Gürbulak'ta gerçekleştirilen son yakalamayla birlikte toplamda 17 ton 144 kilogram uyuşturucu, 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakamlar, bir önceki döneme göre yüzde 234'lük artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı olarak, yasa dışı ticaret süreçlerine geçit vermemeye, kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler ticaret bakanlığı kömür uyuşturucu sınır kapısı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankaların faizsiz kredilerinde ödenen tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Bankaların faizsiz kredilerinde ödenen tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem: 1 çocuk öldü, onlarca kişi yaralandı! Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem: 1 çocuk öldü, onlarca kişi yaralandı! Enflasyon açıklandı; Haziran ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Haziran ayı kira zam oranı belli oldu Süper Lig'in golcüsü Türkiye'ye veda etti... Yeni durağı Katar oldu! Süper Lig'in golcüsü Türkiye'ye veda etti... Yeni durağı Katar oldu! Yerli SİHA'dan dünya havacılık tarihine damga vuran an: Savaş gemisinden kendi kendine havalandı! Yerli SİHA'dan dünya havacılık tarihine damga vuran an: Savaş gemisinden kendi kendine havalandı! Küçük kız çocuğunu taciz eden, Türkiye'yi ayağa kaldıran şantajcı sapık yakalandı! Küçük kız çocuğunu taciz eden, Türkiye'yi ayağa kaldıran şantajcı sapık yakalandı! Samet Akaydin'dan olay olacak açıklama: ''Bana artık can güvenliğin yok dediler!'' Samet Akaydin'dan olay olacak açıklama: ''Bana artık can güvenliğin yok dediler!'' Memur ve emeklinin 2025 yılı 5 aylık enflasyon farkı netleşti Memur ve emeklinin 2025 yılı 5 aylık enflasyon farkı netleşti Mahkemeden ehliyetine el konulup ceza kesilen sürücü için emsal karar Mahkemeden ehliyetine el konulup ceza kesilen sürücü için emsal karar Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var!
Uzman isimlerden Marmaris'teki 5,8'lik deprem sonrası peş peşe açıklamalar Uzman isimlerden Marmaris'teki 5,8'lik deprem sonrası peş peşe açıklamalar Görüntüler Türkiye'den... Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısıya uğradı! Görüntüler Türkiye'den... Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısıya uğradı! Piyasaların bir bileni İslam Memiş gram altın için yeni tahminini açıkladı Piyasaların bir bileni İslam Memiş gram altın için yeni tahminini açıkladı Survivor adasında sürpriz gelişme: Hakkında tutuklama kararı olan Hikmet adada yok oldu! Survivor adasında sürpriz gelişme: Hakkında tutuklama kararı olan Hikmet adada yok oldu! ENAG Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı MetroPOLL çok konuşulacak Erdoğan - Özel anketi MetroPOLL çok konuşulacak Erdoğan - Özel anketi Galatasaray'dan 20 milyon Euro isteyen Osimhen 30 milyon Euro'ya imzayı attı! Galatasaray'dan 20 milyon Euro isteyen Osimhen 30 milyon Euro'ya imzayı attı! TÜİK Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti Icardi'ye aşk yanıtı bu oldu: Wanda Nara gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdı! Icardi'ye aşk yanıtı bu oldu: Wanda Nara gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdı!